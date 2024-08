Terminator: Survivors utsatt til 2025

HQ

Da Nacon annonserte Terminator: Survivors, ble vi fortalt at spillet ville lanseres som Early Access den 24. oktober. Det er ikke tilfelle lenger.

Utviklerne har bestemt seg for å utsette lanseringen av Terminator: Survivors til en gang i 2025. Det er litt skuffende å ikke engang få et "tidlig 2025" eller et annet mer spesifikt lanseringsvindu, men la oss håpe det bare er fordi de vil være sikre på at den neste datoen vi får holder.