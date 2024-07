Terminator Zero presenterer en voldelig og hardcore verden i første trailer

Netflix har gått sammen med animasjonsekspertene hos Skydance og Production I.G. for å lage en anime-versjon av verdenen til Terminator. Den skal bli kjent som Terminator Zero, og som vi fortalte deg i forrige uke, har den første traileren for serien nå blitt sluppet.

Serien er en tidsreisende historie som utforsker hvordan krigen for menneskeheten har nådd et nesten avgjørende punkt i år 2022, samtidig som vi også ser hvordan en person ønsker å endre dette utfallet ved å reise tilbake i tid til 1997 da Skynet offisielt blir bevisst. Selv om serien har en kjent historie og er en offisiell Terminator -historie som er en del av den bredere historien, vil den inneholde nye karakterer og være sentrert rundt personer vi ikke har møtt ennå.

Du kan se traileren for Terminator Zero nedenfor, og lese sammendraget, alt før premieren på Netflix den 29. august 2024.

Synopsis: "2022: En fremtidskrig har rast i flere tiår mellom de få menneskelige overlevende og en endeløs hær av maskiner. 1997: Den kunstige intelligensen Skynet blir selvbevisst og begynner sin krig mot menneskeheten.

"Fanget mellom fremtiden og denne fortiden er en soldat som er sendt tilbake i tid for å endre menneskehetens skjebne. Hun ankommer 1997 for å beskytte forskeren Malcolm Lee, som jobber med å lansere et nytt AI-system som skal konkurrere med Skynets forestående angrep på menneskeheten. Mens Malcolm navigerer i de moralske kompleksitetene ved skapelsen sin, blir han jaget av en nådeløs snikmorder fra fremtiden, noe som for alltid forandrer skjebnen til hans tre barn."