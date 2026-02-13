Terminator Zero showrunner bekrefter at Netflix har kansellert den animerte serien

HQ

Nå som vi er godt inne i 2026, lurer du kanskje på om Netflix noen gang vil dele informasjon om hva fremtiden bringer for den animerte serien Terminator Zero. Etter at den første sesongen droppet i 2024, har det vært helt radiotyst for serien siden den gang, og årsaken bak dette er rett og slett at showet er kansellert av streameren.

Dette ble bekreftet av showrunner Mattson Tomlin i et innlegg på X, der han forklarer at mens "kritisk og publikumsmottakelse til den var enorm", den ultimate fiaskoen i serien var at "ikke på langt nær nok folk så på det."

Tomlin forklarte også at han hadde planer for neste kapittel av historien, som ville ha utforsket fremtidskrigen videre, ikke bare i en andre sesong, men også i en tredje. Dette får vi imidlertid aldri se, ettersom serien er lagt ned for godt.

Tomlins melding avsluttes med en positiv tone, og du kan se hele uttalelsen nedenfor.

"Den ble kansellert. Kritikerne og publikum tok den enormt godt imot, men til syvende og sist var det ikke på langt nær nok folk som så den. Jeg skulle gjerne ha levert den fremtidskrigen jeg hadde planlagt i sesong 2 og 3, men jeg er også veldig fornøyd med hvordan den føles som den er."

Har du sett Terminator Zero?