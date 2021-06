Terra Nil redder miljøet i annonseringstrailer

Utvikler Free Lives (kjent for Broforce) og utgiver Devolver Digital har akkurat avslørt et nytt strategispill. Det beskrives som en "omvendt bybygger om rekonstruksjon av økosystemet". Det heter Terra Nil, og her skal spilleren forsøke å gjøre en ødemark om til et blomstrende, livlig og sunt miljø med forskjellig flora og fauna.

Spillet byr på prosedyrisk genererte kart der spillerne får oppleve flere forskjellige stiler og landskap. Spillerne må igjennom forskjellige faser av miljørestaurering, fra å bygge et vannsystem, til å rense jorden, til å dyrke grøntområder, til å introdusere dyreliv og til slutt resirkulere strukturer for å oppnå målet. Mange ambisiøse oppgaver bare venter på å bli løst av deg.

Terra Nil har enda ikke fått noen lanseringsdato, men vi har i det minste fått en trailer, og den kan du sjekke ut under.