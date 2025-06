TerraTech Legion kombinerer kjøretøybygging med endeløs action

Under PC Gaming Show dukket utvikleren Payload Studios opp for å presentere sin kommende actiontittel TerraTech Legion. Dette er et prosjekt som kombinerer tilpasning og bygging av kjøretøy med endeløse bølger av kamp, alt i et rogue-lite, bullet heaven, fysikkbasert format.

I fortsettelsen av TerraTech -serien, i Legion, tar spillerne rollen som en pilot som blir sendt i krig for å slå tilbake mot bølger og bølger av AI battlemechs, som har til hensikt å ta over galaksen. For å fullføre denne enorme oppgaven skal spillerne bygge forskjellige kampsentrerte kjøretøyer, utstyrt med kraftige våpen og verktøy som enkelt kan sprenge seg gjennom horder av fiender. Men det blir langt fra enkelt, for det er et endeløst angrep av fiender på vei mot deg.

Med en rogue-lite-struktur betyr det at du vil (og forventes) å bukke under i kamp til tider, men takket være den "lette" siden av det, vil du hele tiden utvikle deg og bli mer og mer kraftfull. Når det gjelder kulehimmelen, kan du forvente deg tonnevis av trusler og prosjektiler du må unngå, til og med farlige sjefer som kan endre kampens gang. Den fysikkbaserte motoren gjør det også mulig for deg å bruke kjøretøyets understell som et krigsverktøy, og pløye deg gjennom horder av fiender og legge dem flate mens du kjører.

TerraTechs karakteristiske modularitet og tilpasningssystem er også tilbake her, slik at du kan være kreativ og bygge drømmekjøretøyet ditt ved hjelp av et intuitivt system. Etter hvert som du utvikler deg, låser du opp kraftigere verktøy og gjenstander som gjør det mulig for deg å lage stadig mer komplekse og dødelige kjøretøy.

Payload I tillegg lover medgrunnlegger Russ Clarke en rekke ulike biomer og nivåoppsett, og han legger til litt ekstra om hva du kan forvente deg i spillet: "TerraTech Legion bygger på kjøretøybyggingsspillet som vårt lidenskapelige fellesskap har elsket i nesten et tiår, og kombinerer det med en hektisk actionopplevelse for en match laget i kulehimmelen."

TerraTech Legion lanseres senere i år, på en ikke fastsatt dato på PC. Det vil bli utgitt av det nye uavhengige plateselskapet Mythwright, og du kan til og med få en forsmak på handlingen allerede nå, ettersom Payload nettopp har lansert en demo av spillet, som er tilgjengelig for nedlasting på Steam. Se den nyeste traileren nedenfor.