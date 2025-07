Terrence Mann og Cassian Bilton forklarer "manerene" de utviklet for å spille Brothers Dusk and Dawn

HQ

Tre av hovedrolleinnehaverne i Apple TV+ sin påkostede sci-fi-serie, Foundation, spiller alle lignende karakterer. Terrence Mann, Cassian Bilton og Lee Pace spiller sammen Brothers Dusk, Dawn og Day, tre kloner av den opprinnelige Emperor Cleon som har fått i oppgave å fortsette å lede og drive Empire fremover. Med tanke på at disse tre stjernene alle spiller svært like karakterer, er det en viss grad av kontinuitet involvert, kjerneprinsipper og trekk som de hver for seg gjenspeiler for å sikre at publikum husker at de er kloner?

Det var nettopp dette vi spurte både Mann og Bilton om i et intervju nylig, der vi fikk høre om "manerer" som de utviklet sammen med Pace, og som de fortsatt bruker i sine opptredener i dag.

Mann forklarte "Ja, vi hadde et sett med manerer som vi fant på, for det meste ved middagsbordet, for å fastslå det. Vi knipset serviettene på samme måte, vi tok opp gaffelen på nøyaktig samme måte. Og vi øvde inn den koreografien, for å være helt spesifikke."

Bilton utdypet dette med følgende: "Jeg tror David S. Goyer var veldig smart, for da jeg fikk rollen, kom jeg inn i den første sesongen, jeg tror det var i den tredje eller fjerde episoden, og så snart jeg hadde fått rollen, fløy han meg ut til Irland og satte meg bak en skjerm med bokser, og jeg så på Terry og Lee i en uke og bare satt der hver dag og så på hva de gjorde. Og jeg tror ikke at du som skuespiller tar notater om hvordan de beveger hendene slik eller slik. Det er mer som bio-osmose. Hvis du tilbringer nok tid med å se på noe, kan du forhåpentligvis etterligne det på en naturlig måte hvis du befinner deg i et åpent rom. Det høres veldig skuespillaktig ut, men forhåpentligvis gir det mening."

Du kan se hele intervjuet nedenfor, med lokaliserte undertekster, der vi også får vite hva slags Cleon Mann og Bilton kunne tenke seg å spille i fremtiden. Det er unødvendig å si at de begge gjerne vil ta en side fra Pace' hedonistiske bok fra den siste sesongen, om enn uten ilderen...