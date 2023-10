Terrifier 2-regissøren vil gjerne starte Friday the 13th på nytt

HQ

Damien Leone har på kort tid blitt et av de heteste navnene blant skrekkfilmregissører etter suksessen med Terrifier og oppfølgeren Terrifier 2. To filmer som utvilsomt skremte publikum og kritikere på best mulig måte, og nå ser det ut til at Leone har lyst til å prøve seg på noe nytt, nemlig Friday the 13th. Dette ifølge et intervju med Slashfilm, der han hadde dette å si om den klassiske filmserien som har ligget i dvale siden 2009.

"Jeg har lenge sagt at hvis jeg noen gang kunne lage en ny slasherfilm, ville det vært 'Friday the 13th'. Jason har alltid vært favorittslasherfilmen min siden jeg var liten, og jeg tror det er mulig å ... Jeg mener, min tilnærming ville være å holde den på 80-tallet, helt ærlig."

"Jeg ville lagt handlingen til begynnelsen av 80-tallet. Jeg ville forsøkt å gjøre ham så skummel som mulig, for jeg føler at det er noe de på en måte mistet etter hvert som filmene gikk. Man begynner å bli for komfortabel med disse skurkene, og man trenger å bli skremt av dem igjen."

Leone forteller også at han har vært i samtaler med noen av dem som har lisensrettighetene til filmene.

"Tro det eller ei, men jeg har snakket med noen av dem som har ansvaret for franchisen. Jeg tror jeg fortsatt er litt for ukjent på Hollywoods liste over folk som de vil kontakte for å regissere filmen."

"Jeg har fått høre: 'Hør her, alle og enhver vil lage den filmen. Det er en lang liste. Så dessverre tror jeg ikke at jeg får lage den nå, men kanskje når de starter den på nytt om 20 år, kan jeg få prøve meg på den."

Så hvem vet hvordan dette ender, for Terrifier 2 har helt klart åpnet dører for Damien Leone, og med den planlagte tredje filmen i serien kan det godt hende at han fortsetter å klatre på stjernestigen, hvis alt går bra. Vi i redaksjonen håper i alle fall å få se og høre om neste Friday the 13th så snart som mulig.

Tror du Damien Leone kunne ha gitt nytt liv til Friday the 13th?