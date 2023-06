Terrifier 3 debuterer neste år

Etter suksessen med Terrifier 2 har produksjonsselskapet The Coven nå bekreftet at en tredje film i serien er på vei. Ifølge Deadline skal filmen ha premiere allerede mot slutten av neste år, og produksjonen skal starte i november/desember med et større budsjett enn de to foregående filmene.

Det opplyses at manusforfatter og regissør Damien Leone og produsent Phil Falcone vil være tilbake i treeren, men ellers er det ingen opplysninger om handlingen eller bekreftede skuespillere - selv om det forventes at David Howard Thornton og Lauren LaVera vil være tilbake som henholdsvis Art The Clown og Sienna.

