Terrifier 3 får en lanseringsdato 25. oktober 2024

Cineverse har kunngjort at Terrifier 3 kommer på kino like før neste Halloween, den 25. oktober 2024.

Nyheten kommer etter at en plakat ble lekket på nettet og avslørte at skrekkoppfølgeren ville bli en julefilm. En teaser for den kommende filmen vises for tiden på kino i forkant av nypremieren på Terrifier 2.

Hjernen bak Terrifier-serien, Damien Leone, tok nylig en prat med The Hollywood Reporter for å fortelle om filmen. Han sa til avisen: "Jeg prøver å gå tilbake til [2016s Terrifier], tonalt sett. Så hvis del to er min [A Nightmare on Elm Street: Dream Warriors], vil jeg gå tilbake til den opprinnelige A Nightmare on Elm Street-tonen med [Terrifier 3]."

På spørsmål om status for Terrifier 3 svarer Leone: "Vi er i utgangspunktet klare til å sette i gang. Vi blir selvfølgelig hindret av streiken. Forhåpentligvis er den snart over, men vi er klare til å sette i gang. Tilbakemeldingene jeg har fått på manuset, har vært helt fantastiske. De få som har fått lese det, mener at det kommer til å bli noe helt spesielt, så jeg gleder meg. Jeg følte meg veldig bra med del to, og jeg føler meg like trygg, om ikke enda tryggere, når det gjelder del tre og hvor den er på vei. Den har en veldig kul ny vri."