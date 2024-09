Terrifier 4 bekreftet av Damien Leone

Den morderiske klovnen kom endelig på verdensscenen på Fantastic Fest, og under spørsmål og svar etter visningen kunne fansen ikke vente med å grille regissør Damien Leone om hva som skjer videre med den bloddryppende serien.

Mens han snakket til publikum, bekreftet Leone at ja - det kommer en fjerde film for Art.

"Ja, det kommer en Terrifier 4"

Leone holdt seg tett om Terrifier 4, men la oss være ekte - du kan sannsynligvis forvente mer vanvittige, over-the-top drap. Når det gjelder Terrifier 3, hopper vi denne gangen fem år frem i tid, og blodbadet utspiller seg i julesesongen. Tenk på høytidsskrekkklassikere som Tales from the Crypt's 'All Through the House' og Black Christmas - ja, det er den typen festlig blodbad

