Terrifier 4 lover vold på et helt nytt nivå

Klovnen Art forbereder sitt storslåtte, og mest sannsynlig ekstremt blodige, comeback når den fjerde og siste filmen i Terrifier-franchisen sakte men sikkert begynner å ta form. Ifølge Damien Leone, den tilbakevendende regissøren, vil volden denne gangen virkelig være helt sprø, og han erter også et dypdykk i Arts mørke fortid.

Leone har tidligere uttalt at han ikke ønsker at Terrifier skal stagnere og hvile på laurbærene - som så mange skrekkfranchiser fra tidligere tider. Noe som også er hovedgrunnen til at han ønsker å knytte ting sammen med denne fjerde delen.

Men selv om Terrifier 4 er annonsert som Art's siste hurra, er det ikke alle som er overbevist om at dette faktisk vil være tilfelle. Thornton, mannen bak den marerittaktige klovne-makeupen, mener at det kan være slutten på denne historien, men ikke på selve serien. Vi må vente en stund til, da filmen er satt til å slippes den 1. oktober.

Gleder du deg til Terrifier 4?