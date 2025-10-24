Terrifier 4 lover vold på et helt nytt nivå
Siste utrop for dette kapittelet, men sannsynligvis ikke for hele serien.
Klovnen Art forbereder sitt storslåtte, og mest sannsynlig ekstremt blodige, comeback når den fjerde og siste filmen i Terrifier-franchisen sakte men sikkert begynner å ta form. Ifølge Damien Leone, den tilbakevendende regissøren, vil volden denne gangen virkelig være helt sprø, og han erter også et dypdykk i Arts mørke fortid.
Leone har tidligere uttalt at han ikke ønsker at Terrifier skal stagnere og hvile på laurbærene - som så mange skrekkfranchiser fra tidligere tider. Noe som også er hovedgrunnen til at han ønsker å knytte ting sammen med denne fjerde delen.
Men selv om Terrifier 4 er annonsert som Art's siste hurra, er det ikke alle som er overbevist om at dette faktisk vil være tilfelle. Thornton, mannen bak den marerittaktige klovne-makeupen, mener at det kan være slutten på denne historien, men ikke på selve serien. Vi må vente en stund til, da filmen er satt til å slippes den 1. oktober.
Gleder du deg til Terrifier 4?