Terrifier 4 vil utforske opprinnelsen til Art the Clown

Hvis du er en fan av gorefestfilmer som Saw, har Terrifier -serien uten tvil vært en stift i hjemmet ditt gjennom årene. I så fall er du sannsynligvis allerede klar over at en fjerde film er på vei, og at den fortsetter etter hendelsene i den virkelig motbydelige tredje filmen. Nå har regissør og manusforfatter Damien Leone avslørt litt mer informasjon om denne neste filmen, hva den vil inneholde og hvordan den vil passe inn i Terrifier -serien.

I et innlegg på Instagram skriver Leone at manusarbeidet for Terrifier 4 er i gang, og at dette vil bli det siste kapittelet i serien og en passende avslutning. Han lover også at det er i denne filmen vi endelig vil få vite hvor Art the Clown kommer fra, noe som betyr at seriens største mysterium er i ferd med å komme frem i lyset.

"Manuset til Terrifier 4 er under arbeid, og det ser ut til å bli den mest episke, skremmende, spennende, følelsesladde og tilfredsstillende avslutningen på Terrifier-sagaen. Jeg har aldri vært så spent på å se et av mine egne manus bli omsatt til film som dette. P.S. Jeg vil endelig avsløre Arts opprinnelse i dette innlegget."

Er du mentalt forberedt på nok en Terrifier film?