Terrifier: ARTcade-spillet bringer blod, piksler og chiptunes i november

Verdens klovnefans - gled dere! Terrifier: The ARTcade Game har endelig blitt velsignet med en solid utgivelsesdato. Utviklerne bekrefter at den blodige brawleren vil treffe digitale butikkhyller 21. november. Lansering samtidig på Playstation 5, Xbox Series, Switch og PC. Spillet blander den ekstreme volden fra Terrifier med litt nostalgisk godhet. Komplett med et chiptune-soundtrack fra ingen ringere enn Cody Carpenter, rikelig med motorsager, utfordrende sjefer og støtte for flerspiller. Både online og lokalt.

Så hvis du setter pris på klassiske beat 'em ups og ikke har noe imot den pikselerte ekstremvolden, kan dette være verdt å ta en nærmere titt på. Sjekk ut den korte traileren nedenfor.