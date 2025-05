Terrorbytes er nå tilgjengelig

HQ

Fra pikselblod til psykologisk skrekk - TerrorBytes: The Evolution of Horror Gaming er her for å ta deg med på en skremmende nostalgitripp gjennom noen av de mest skremmende øyeblikkene i videospillhistorien. Nøyaktig hvordan - og når - begynte spillene å skremme oss? Det er et av de mange spørsmålene som utforskes i TerrorBytes: The Evolution of Horror Gaming, som nå er tilgjengelig på nett.

Dokumentaren er regissert av skrekknerd og spilljournalist Lila Crowe, tidligere kjent for Pixels of Fear. Med et kjærlig, men kritisk blikk dissekerer hun ikke bare spillene i seg selv, men også hva som skremmer oss - og hvorfor.

Gjennom intervjuer med bransjeveteraner, spillutviklere og skrekkbegeistrede spillere dykker filmen dypt ned i den digitale utviklingen av skrekksjangeren - fra de primitive jump scares i Alone in the Dark til de psykologiske utholdenhetsprøvene i Silent Hill 2 og moderne overlevelsesskrekk som Resident Evil Village.

Dokumentaren i fem deler er nå tilgjengelig for strømming.

Har du planer om å se TerrorBytes?