Terry Bogard blir med i Street Fighter 6 til høsten

HQ

Som forhåndsomtalt på Summer Game Fest i juni, introduserer Capcom Terry Bogard (gjestestjerne i SNKs Fatal Fury-serie) og Mai Shiranui og Elena fra Street Fighter 3: New Generation som nye DLC-krigere i Street Fighter 6. Vi vet nå når den første av disse vil komme.

Angry Wolf og street kickboxeren Terry Bogard kommer til Street Fighter 6 før året er omme, neste høst. Vi vet fortsatt ikke den nøyaktige datoen, men nå har vi i det minste en karaktersentrert trailer for å se hans design i spillet og kraftige slag. Du kan se den nedenfor.

HQ

Etter Terry Borgards kunngjøring om samarbeid, innrømmet SNK- og Capcom-utviklere til Gameractor-mikrofonene atde gjerne vil samarbeide med hverandre om et nytt Capcom vs SNK, ettersom det er gode synergier mellom de to lagene. Vil du også ha det?