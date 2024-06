Terry Bogard vil være markant annerledes i Fatal Fury: City of the Wolves

HQ

Fatal Fury er en kampspillserie som ofte har skilt seg ut fra mengden. I sin kunststil, kampstil og mer er det mange grunner til at fansen var så hyped ved kunngjøringen av Fatal Fury: City of the Wolves.

I intervjuet vårt med sjefsprodusent Yasuyuki Oda, produsent Joshua Weatherford og Art Supervisor Nobuyuki Kuroki snakket vi litt om potensialet for et Street Fighter vs. SNK-spill, og tok opp hvordan Terry Bogard skiller seg ut som gjestekarakter i forhold til hans opptredener i SNK-spillene.

"Vanligvis er gjestekarakterene en slags Terry i sin beste alder, du vet, som Terry i midten av 20-årene", sa Oda. "Men Fatal Fury er et av de få spillene der du på en måte føler at tiden går gjennom historien, og at karakterene modnes og sånt. Så spesielt i den forstand, med de uttrykkene han bruker i forhold til tidligere Fatal Fury-spill, vil han virkelig at folk skal forstå den dybden i karakteren som er lagt til, spesielt i det originale spillet."

Når det gjelder drømmen om et Street Fighter vs. SNK-spill, sa Oda følgende: "FGC, mange mennesker har åpenbart mange håp og drømmer der ute, og jo mer støtte vi får, jo flere ting kommer til å være mulig i fremtiden."

Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor: