Tesla-aksjer hopper til høyeste nivå på nesten et år etter at Musk bekrefter fullstendig førerløs robotaxi-testing

Tesla-aksjene klatret nesten 5% til sitt høyeste nivå på nesten et år etter at Elon Musk bekreftet at selskapet nå tester robotaxier uten menneskelig sikkerhetsmonitor inne i kjøretøyet. Musk sa at testene involverer biler som kjører uten passasjerer i det hele tatt, noe som markerer et betydelig skritt mot fullstendig autonom kjøring.

Mye av Teslas verdsettelse på 1,53 billioner dollar hviler på investorenes tillit til selvkjørende teknologi og fremtidig robotaxi-virksomhet, selv om mesteparten av selskapets inntekter fortsatt kommer fra salg av elektriske kjøretøyer. Aksjeoppgangen gjenspeiler en økende optimisme om at Tesla gjør konkrete fremskritt mot kommersielle førerløse tjenester.

Selvkjørende teknologi og fremtidens robottaxi-virksomhet

Tesla har tidligere lansert en begrenset robotaxi-pilot i Austin, Texas, ved hjelp av modifiserte Model Y-biler som kjører Full Self-Driving-programvare. Disse tidlige testene var geo-inngjerdet og krevde en menneskelig sikkerhetsovervåker i passasjersetet foran. Fjerningen av dette kravet tyder på at selskapet nærmer seg en bredere utrulling, inkludert den planlagte lanseringen av Cybercab neste år.

Oppdateringen er i tråd med forventningene Tesla satte under den nylige inntjeningssamtalen, selv om det fortsatt er forsiktighet med hensyn til myndighetsgodkjenning og tekniske utfordringer. Tesla ligger fortsatt bak Alphabets Waymo, som for tiden leder det amerikanske markedet med tusenvis av kommersielle robottaxier og hundretusenvis av betalte turer hver uke.