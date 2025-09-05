Tesla avslører en enestående lønnsplan på 1 billion dollar for Musk

HQ

Nå kjenner alle på planeten Elon Musk og det faktum at han er den rikeste mannen på planeten. Men hvis det fortsatt var noen tvil, er de i ferd med å bli ryddet, fordi Tesla har avduket en svimlende kompensasjonspakke på 1 billion dollar for Musk. For de som lurer på hva planen går ut på, så hopper den over en tradisjonell lønn, og tilbyr i stedet aksjer i etapper etter hvert som Tesla når mål som kan få selskapet til å vokse mange ganger over. "Å beholde og stimulere Elon er grunnleggende for at Tesla skal bli det mest verdifulle selskapet i historien", sier styreleder Robyn Denholm i et brev til investorene. "Pakken er utformet for å tilpasse ekstraordinære langsiktige aksjonærverdier med insentiver som vil drive frem topprestasjoner fra vår visjonære leder". Hva synes du om denne lønnsplanen?