Tesla Cybertruck opplevde det største salgskrasjet av alle elbiler i 2025 i USA

Den ble forsinket, så forsinket igjen, og til slutt endte omfanget av den endelige lanseringen opp med å bli begrenset, men Tesla Cybertruck ble lansert for en stund tilbake, men har ennå ikke sett den samme typen lanseringsmottakelse som andre Tesla-modeller.

Ifølge InsideEVs analyse av Cox Automative Data opplevde Tesla Cybertruck faktisk det største salgskrasjet av alle elbiler på markedet i USA i 2025. I løpet av sitt første hele år på det amerikanske markedet i 2024 klarte Tesla å selge omtrent 39.000 Cybertrucks.

I 2025 ble imidlertid dette tallet nesten halvert til 20.200 19.000 Cybertrucks, et underskudd på 19.000 enheter, noe som er langt mer enn noen annen EV på det amerikanske markedet. Model Y opplevde noe lignende med 15.000 færre i 2025 enn i 2024, men på tredjeplass ligger Kia EV6 som ligger på rundt 8000.

Tesla har ikke kunngjort merkbare endringer i sin strategi for Cybertruck så langt.