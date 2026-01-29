Tesla dropper bilmodeller for å fokusere mer på roboter og AI

HQ

Elon Musks Tesla har delt sine siste økonomiske resultater, og mens vi kommer til tallene om et øyeblikk, er den viktigste informasjonen for alle som tror at dette selskapet fortsatt er et bilmerke, at det snart vil skifte kraftigere til å fokusere på robotikk og AI.

Via BBC, Teslas produksjonsanlegg i California vil snart skifte bort fra å lage Model X- og Model S-kjøretøy. Disse modellene vil bli effektivt grøftet, ettersom de ikke lenger kommer til å være i produksjon. I stedet vil vi se mer utvikling på Teslas humanoide robot, kjent som Optimus.

I Teslas økonomi ser vi at selskapets fortjeneste falt 61% de siste tre månedene av 2025, med totale inntekter som falt 3%. Selskapet er satt til å øke utgiftene i nær fremtid, med anslagsvis 20 milliarder dollar. Dette kommer kort tid etter at det bekreftet at det investerte 2 milliarder dollar i Musks xAI.

