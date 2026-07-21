Tesla-fabrikken utenfor Berlin utvider etter oppsving i salget

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Da Elon Musk var mest involvert i amerikansk politikk, falt Teslas salg kraftig. Nå som Musk har trappet ned sitt engasjement i disse aktivitetene, har salget tatt seg opp igjen, og det er kunngjort at det skal produseres 20 % flere Tesla-biler ved anlegget i Grünheide utenfor Berlin.

Som et resultat vil fabrikken utvides til å håndtere en maksimal kapasitet på 375 000 biler per år, noe som igjen vil føre til behov for flere ansatte. Realtid melder at det vil være behov for 3 500 ekstra ansatte for å nå de nye målene.