Tesla forsinker Apple CarPlay-implementeringen igjen

Det har gått en god stund siden Tesla først avduket at de, i likhet med andre produsenter, vil tilby full Apple CarPlay-kompatibilitet i tillegg til sitt eget høyt elskede innebygde operativsystem. Men den faktiske utrullingen har blitt forsinket flere ganger, og nå har de kunngjort at de fortsatt ikke er helt klare ennå.

Ifølge nye opplysninger fra Bloomberg har Tesla støtt på flere problemer, spesielt kompatibilitetsproblemer mellom Teslas egne kart og Apples Maps-app, som gir de grunnleggende dataene for navigasjon. Mer spesifikt dukker problemet opp når Teslas selvkjøring er aktivert, der synkronisering med Apple Maps ikke fungerer.

Ifølge Bloomberg har Tesla bedt Apple om hjelp til å løse disse problemene, og Apple har akseptert. Tilsynelatende vil det ta noen få oppdateringer til iOS 26 for å løse dette problemet, men en utrulling bør likevel komme før snarere enn senere.