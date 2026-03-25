Tesla registrerer den første økningen i antall registreringer i EU på 13 måneder

Det ser ut til at Teslas salgsnedgang i Europa endelig kan være over, i det minste for nå. Nye data viser at de har snudd en 13-måneders salgsnedgang, og viser en sterk oppgang i februar 2026 etter en vanskelig start på året.

I følge registreringer, denne gangen gjennom InsideEVs (som kanskje ikke gjenspeiles direkte i det endelige salget), leverte Tesla 13.740 biler over hele Europa i februar, noe som markerte en økning på 29.1% fra året før. Det er en betydelig snuoperasjon etter mer enn et år med nedgang i regionen.

Bedringen er også synlig i det bredere bildet. I januar og februar til sammen registrerte Tesla 20 941 registreringer, en økning på 16,7 % sammenlignet med samme periode i 2025.

Comebacket kommer etter en spesielt svak januar, da Teslas europeiske salg falt kraftig og markedsandelen gikk ned.