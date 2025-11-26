Tesla Roadster har blitt forsinket nok en gang

HQ

Over hele Europa opplever Tesla sviktende salg, og midt i dette har flere modeller opplevd mange forsinkelser, inkludert Roadster, som skulle ha vært ute for flere år siden i henhold til de opprinnelige leveringsestimatene.

Den siste oppdateringen var at bilen skulle lanseres i begrensede markeder før årets slutt, men på den nylige Tesla-generalforsamlingen (via Electrec) utsatte eieren Elon Musk dette nok en gang. Han sier nå at bilen vil bli vist frem 1. april 2026 (ja, det er 1. april), og deretter lansert senere.

Opprinnelig ønsket Tesla å produsere 10.000 biler i 2010, men nå er fullskalaproduksjonen satt til å begynne en gang i 2027 uten at det er kunngjort noe riktig lanseringsvindu, utover denne nye 1. april-visningen.

Ifølge Car and Driver forventes Roadster å koste mellom $ 200.000 og $ 250.000.