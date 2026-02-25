Tesla saksøker DMV

HQ

Å bli stemplet som "falsk reklame" er ikke noe Tesla kan akseptere, ifølge CNBC, som har fastslått at Teslas påstander om selvkjørende biler er falske, og de har kategorisert Tesla som en falsk annonsør - noe som nå vil bli tatt videre til rettssystemet.

Selv om dette høres ganske harmløst ut, er problemet at falsk reklame for bilens evner faktisk kan føre til at lisensen til å produsere biler blir inndratt, dette inkluderer salg av de produserte bilene, og DMV har allerede truet med å gjøre det - om enn midlertidig, hvis ikke markedsføringsspråket endres.

Uenigheten handler om at DMV ikke mener at et autopilotsystem og Teslas FSD-system - "Full Self-Driving (Supervised)" - er like mye verdt når det gjelder en fullstendig selvkjørende bil. Problemet oppstår fordi det i Tesla-bilenes manualer står klart og tydelig at FSD ikke skal brukes uten at sjåføren er oppmerksom, mens selskapet allerede i 2018 begynte å snakke offentlig om en fullstendig selvkjørende opplevelse, med automatiserte biler som det endelige målet, og mange testkjøringer finner sted. Kort sagt kan ikke bilene kjøre selv, slik markedsføringsmateriellet antyder. Dette kommer på toppen av rettssaker der kunder ble lovet programvareoppgraderinger som ville gjøre at deres Tesla kunne bli en "robotaxi", noe som ikke har skjedd ennå, samt minst ett søksmål som følge av at en sjåfør ble drept i en bilulykke der en Tesla-eier trodde at autopiloten ville hindre ham i å kjøre inn i en annen bil mens han strakk seg etter en telefon.