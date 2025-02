Tesla-salget faller i Storbritannia, Frankrike og Tyskland

HQ

Etter store fall i Tesla-salget i Sverige og Norge, vet vi nå at selskapet står overfor en tøff tid i hele Europa, med nylige data som viser bekymringsfulle nedganger i viktige markeder som Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

I Frankrike falt Tesla-salget med 63 prosent i løpet av det siste året, mens det i Tyskland falt med 41 prosent. Storbritannia opplevde en mindre nedgang på 12 prosent, men selv med det vokste det samlede markedet for batterielektriske kjøretøy med 35 prosent - en vekst som Tesla ikke klarte å dra nytte av.

Dette følger et tøft 2024, hvor Teslas salg i Europa falt med 13 prosent. Teslas begrensede og utdaterte modellutvalg ser ut til å være en viktig faktor, og noen tilskriver nedgangen til at selskapets image har fått seg en knekk på grunn av Elon Musks politiske synspunkter, som har utløst kontroverser i Europa. Selv om crossover-modellen Model Y kan hjelpe, er det fortsatt usikkert om den vil skape fornyet interesse for merket, så det gjenstår å se hvordan Teslas salg vil utvikle seg i løpet av 2025.