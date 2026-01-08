Tesla-salget i Europa falt drastisk fra år til år ifølge ny rapport

HQ

Tidlig i fjor begynte salget av Tesla-modeller globalt, men spesielt i Europa, å falle ganske drastisk, og en ny rapport ser ut til å bekrefte at denne pågående trenden faktisk pågår.

Reuters kan rapportere at på tvers av flere viktige markeder i Europa har salget av forskjellige Tesla-modeller gått i tank. De nye dataene viser et samlet fall på 8.9% i Storbritannia, 48% i Tyskland, 37% i Frankrike og 4% i Spania.

Kumulativt peker Tesla-salget nedover, og etter å ha rapportert skuffende tall til investorene, falt aksjen med 1,5 % i forrige uke.

Det er foreløpig uklart hvordan Tesla vil komme seg etter å ha kuttet prisene på billigere standardversjoner av Model Y og Model 3, og den kommende Roadster vil sannsynligvis ikke gjøre en bulk i tallene.