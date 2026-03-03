Tesla skal få full selvkjøring godkjent i Europa denne måneden

HQ

Hvorvidt full selvkjøring faktisk er klart, er noe som diskuteres heftig, spesielt med tanke på områdene der det har blitt utført tester de siste årene.

Men uansett er full selvkjøring nå svært nær ved å bli implementert også på europeiske veier. Noen bilprodusenter har allerede fått delvis lisens til å la brukerne bruke selvkjørende biler på motorveier, for eksempel. Men Tesla er svært nær ved å få de nødvendige tillatelsene for å muliggjøre full selvkjøring i Europa.

Ifølge Elon Musk vil den såkalte FSD-modusen få regulatorisk godkjenning i Nederland den 20. mars, noe som deretter vil bane vei for godkjenninger over store deler av Europa kort tid etter.

"Tesla har den mest avanserte AI-en i den virkelige verden, og forhåpentligvis vil den snart bli godkjent i Europa. Vi har fått beskjed fra myndighetene om at den 20. mars vil den bli godkjent i Nederland,' det jeg ble fortalt. Forhåpentligvis forblir den datoen den samme. Men jeg tror folk i Europa kommer til å bli ganske imponert over hvor god Tesla-bilens AI er når det gjelder å kunne kjøre."

Andre viktige datoer for utrullingen er foreløpig ukjente, men det forventes å gå raskt etter den første godkjenningen.