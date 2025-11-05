Tesla-styret advarer aksjonærene: Godkjenn Elon Musks lønnsavtale på 1 billion dollar eller risikere å miste ham

HQ

Teslas styre oppfordrer investorer til å godkjenne den enestående lønnspakken på 878 milliarder dollar til administrerende direktør Elon Musk, og advarer om at han kan gå bort hvis forslaget mislykkes i en avstemning som er satt til torsdag.

Styret hevder at bare Musk kan levere på Teslas dristige løfter, og forvandle selskapet til et AI-kraftverk som leder flåter av robotaxis og humanoide roboter. Pakken, som er knyttet til milepæler for aksjeavkastning, kan gjøre Musks eierandel verdt omtrent en fjerdedel av selskapet hvis målene blir nådd.

Kritikere sier imidlertid at avtalen utsetter Tesla for " nøkkelpersonrisiko", og konsentrerer for mye makt hos én leder. Store investorer, inkludert Norges statlige investeringsfond, har offentlig motsatt seg planen og kalt den overdreven og risikabel, som du kan lese her.

Musks innflytelse over Teslas fremtid

Musk, som allerede eier 15 % av Tesla, har antydet at han kan fokusere på andre satsinger, inkludert SpaceX, Neuralink og xAI, hvis styret avslår kravene hans.

Tesla-aksjen, verdsatt til 1,5 billioner dollar, er i stor grad avhengig av fremtidig AI-drevet vekst i stedet for dagens salg av elbiler, noe som gir Musk massiv innflytelse over selskapets retning.

Som en bedriftsekspert uttrykte det: "Dette er en fyr som holder en pistol mot sitt eget hode og sier: Gi meg en billion dollar."