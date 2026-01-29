Tesla vil offisielt avvikle Model X og Model S neste kvartal

HQ

Først var de grunnfjellet til Tesla vi kjenner i dag, deretter ble de relansert til et luksuriøst prispunkt da Model 3 og Model Y tok sentrum i produksjonen, men nå ser det ut til at de vil bli avviklet alle sammen.

Som InsideEVs kan bekrefte ved å lytte til Teslas nylige inntjeningssamtale, vil begge modellene bli avviklet, og det skjer neste kvartal - som bekreftet av administrerende direktør Elon Musk til investorer.

Lavt salgsvolum er sannsynligvis en del av årsaken, men Musk uttaler også at hele produksjonsområdet vil bli brukt til å satse større og dristigere på robotproduksjon :

"Det er på tide å i utgangspunktet avslutte Model S- og X-programmene med en hederlig utskrivning, fordi vi virkelig beveger oss inn i en fremtid som er basert på autonomi," sa han.

Det rommet vil være i stand til å produsere en million Optimus-roboter årlig, sa Musk.