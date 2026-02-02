Teslas fortjeneste stuper midt i robotens sving

HQ

Tesla er fortsatt en av verdens største elbilprodusenter, og kan generelt tilskrives i det minste å ha bidratt til den verdensomspennende tilpasningen av det personlige, elektrisk drevne kjøretøyet. Men i løpet av de siste kvartalene har Tesla-ledelsen gjort det klart at de ser bilvirksomheten i bakspeilet, mens de forbereder en dreining til å produsere en personlig robot kalt Optimus.

Som InsideEVs kan rapportere, kunngjorde de nylig en nedgang i overskuddet på 46% fra år til år, fra 7.1 milliarder dollar til 3.8 milliarder dollar.

Analytikere sier at denne effekten fortsatt delvis kan tilskrives Musks politiske kontroverser, men Musk og styret ser ut til å være fast bestemt på å legge dette ned på en produksjonsdreining mot nevnte roboter og robotaxier - derav hvorfor produksjonen på Model S og Model X opphørte for ikke lenge siden.

På den samme investortelefonen kunngjorde Musk også at Tesla vil investere 2 milliarder dollar i xAI - Musks andre selskap, som blant annet lager den kontroversielle chatboten Grok.