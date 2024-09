Test Drive Unlimited: Solar Crown er belastende for datamaskinen din

HQ

I morgen kan alle som har investert i en premiumversjon av Test Drive Unlimited: Solar Crown begynne å utforske et digitalt Hong Kong på fire hjul. Men hvis du tenker å gjøre det på PC, anbefaler vi at du sjekker systemkravene - for dette spillet trenger hestekrefter.

Via Instagram har utvikleren KT Racing og utvikleren Nacon nå presentert hva som kreves for minimums- og anbefalte innstillinger, og for å til og med nå 1080p med anstendig jevnhet, kreves det tilsvarende AMD Radeon RX 6650 (8 GB) eller Nvidia Geforce RTX 2080 (8 GB).

Sjekk ut hva du trenger i innlegget nedenfor.