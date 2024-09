Test Drive Unlimited: Solar Crown-spillere skal kompenseres for serverproblemer

HQ

De som kjøpte Gold Edition av Test Drive Unlimited: Solar Crown kunne ikke spille før utgivelsen på grunn av serverproblemer. Gold Edition-spillere skulle få en hel uke med tidlig tilgang, men mange klarte ikke å logge inn i spillet i det hele tatt.

Nå har KT Racing kunngjort via Steam at de nå har løst de fleste problemene, og at 96 prosent av spillerne skal kunne spille. For å gjøre saken bedre sier de at en form for kompensasjon er lovet.

"Vi forstår også frustrasjonen denne situasjonen har forårsaket, spesielt for de som kjøpte Gold Edition for å få tilgang til spillet tidlig. For å uttrykke vår takknemlighet for tålmodigheten og be om unnskyldning for ulempene, vil vi tilby kompensasjon i spillet til alle berørte spillere når disse problemene er fullstendig løst. Mer informasjon om kompensasjonen vil bli kommunisert på et senere tidspunkt."

Nøyaktig hva kompensasjonen vil være er ikke avslørt, men kanskje det blir en bil eller to. Vi får se. Vår anmeldelse av spillet finner du her.