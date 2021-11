Test: Nintendo Switch Online + Expansion Pack

HQ

Nintendo Switch Online (NSO) sin mye omtalte utvidelse, enkelt kalt «Expansion Pack» har nå vært ute en liten uke og vi har fått muligheten til å teste den ut. Den nye pakken koster 399,- for et år, eller 679,- for familieløsningen. Det er fortsatt mulig å tegne et vanlig NSO-abonnement på 190kr, så det er litt over dobbelt så mye for utvidelsen, og det er heller ikke mulig å ha månedlig versjon av abonnementet. I pakken får du tilgang til en rekke Nintendo 64- og Sega Mega Drive-spill på lik linje med NES- og SNES-spillene allerede tilgjengelig, med et løfte om flere tillegg i månedene som kommer. For Animal Crossing-fans får man også utvidelsespakken til New Horizons som del av pakken uten ekstra kostnad. Det er den eneste delen av pakken jeg ikke har hatt mulighet til å teste før denne teksten. Men er det verdt det? Hvem er denne pakken for? Burde den kjøpes slik tilbudet står i dag, eller bør du vente?

Nintendo 64

Nå har jeg testet litt av alle spillene tilgjengelige som følge av denne utvidelsen, både N64 og Sega Mega Drive, og jeg sitter igjen litt ambivalent. Vi kan starte med Nintendo 64-delen. Foreløpig kan du velge blant disse spillene:

Vi vet om et par ekstra spill som er på vei til tjenesten, deriblant The Legend of Zelda: Majora's Mask og Banjo Kazooie. Det er en grei liste, men det er viktig å være varsom på det at N64 ikke akkurat har verdens lengste katalog med spill. Vi får bare vente og se om det lanseres med jevne mellomrom, eller om det ender opp som SNES- og NES-katalogene på Switch, altså at vi får cirka ett eller tre obskure spill i halvåret. Jeg savner en litt mer håndfast utgivelsesplan, da man som kunde ikke har annet valg enn å binde seg i et år. Dette problemet gjentar seg, mer om det siden.

En grei liste!

Etter å åpne pakken er vi møtt av samme gamle panelbaserte brukergrensesnitt tidligere brukt av NES- og SNES-kolleksjonene. Det fungerer, men jeg savner flere valgmuligheter. Det er ingen måte å endre rammen rundt spillet, noe som frustrerer, spesielt når denne lanseringen kom ganske i rute med Switch OLED. Du ser alltid ditt spillerikon, en UI-guide, og en rar grå prikkete ramme. Her skulle det vært noen ekstra valgmuligheter.

Når man snakker om N64 må man nevne kontrollen. Å oversette den rare M-formede kontrolleren designet for folk med tre hender til et mer tradisjonelt, moderne grensesnitt var uten tvil en utfordring. Det funker i varierende grad i de fleste spill, men kan bli forvirrende når de mer spesifikke tastetrykkene kommer inn i bildet. Jeg har blitt spesielt forvirret av plasseringen av triggerne. Blander som oftest ZL (Z på N64) og L, mens R alltid er på samme plass. C-knappene på originalkontrollen var akkurat det, knapper. På Switch har C-ned og C-venstre blitt plassert på X og Y, samtidig som du kan holde inne ZR og trykke på X, Y, A eller B for å trykke C-opp, venstre, høyre eller ned. Eller så kan du bare bruke høyre stick. Forvirret? Jeg også. Skulle du ønske du kunne valgt knappenes plassering selv? Jeg også. Det er INGEN muligheter for å tilpasse kontrollene selv, du må faktisk opp på systemnivå for å mappe knapper. Veldig tungvint å måtte tilbakestille etter hver gang du tenker deg å spille noen klassikere.

Mye av stemningen forsvinner i emuleringen. Det finnes bedre der ute!

Selve spillene går det helt ok med. Det er deilig å kunne spille disse klassikerne i 60Hz, heller enn 50Hz som vi var tvunget til da de originalt kom ut og i deres gjenutgivelser på Wii og Wii U. Spillene kjører raskt og det gir nytt liv til de, om det er lov å si, utdaterte klassikerne. Dessverre er det eneste valget du har for hvordan spillene presenteres om du vil spille europeiske (50Hz) eller amerikanske (60Hz) versjoner. Ingen valg i bildeformat eller filtere, slik vi er vant til fra andre moderne emulatorer. Det som er ekstra trist er at emulasjonen ikke er spesielt god. Eller, den er helt grei. De fleste spill kontrollerer bra, og de der det er flerspiller fungerer overraskende greit med sidelengs Joy-Con. Dessverre er det en mild forsinkelse fra da man trykker på en knapp til det skjer noe på skjermen. Det er ikke merkbart for de aller fleste, men for blodfans vil det være noe som totalt ødelegger opplevelsen. I Ocarina of Time er det spesielt ille. Av en eller annen grunn har akkurat det spillet en verre forsinkelse enn resten. Noen visuelle effekter mangler. Vi kan igjen se på Ocarina of Time, hvor den stemningsbyggende tåken man finner i originalen og remaken på 3DS rett og slett har forsvunnet. Spillet ser ekstra utdatert ut uten. Sånt pirk kan man finne i de fleste spillene på tjenesten.

Sega Mega Drive

Omtrentlig alle problemene beskrevet over gjelder også for denne delen av Expansion Pack. De er heldigvis litt mindre merkbare grunnet enkelheten av spillene lansert så langt. Forsinkelsen av tastetrykk er her, men ingenting i så alvorlig grad som Ocarina of Time. Spillene du finner i tjenesten er:



Golden Axe



Strider



Musha



Shining Force



Sonic The Hedgehog 2



Dr Robotnik's Mean Bean Machine



Streets of Rage 2



Shinobi 3



Ecco The Dolphin



Gunstar Heroes



Phantasy Star 4



Castlevania Bloodlines



Contra Hard Corps



Ristar



En helt grei liste her og!

En solid liste med gode spill, med noen høydepunkter som Gunstar Heroes, Ristar og Sonic 2. Mega Drivens spillbibliotek er også en god del større enn 64ens, så her er det ingen grunn til å bekymre seg for at den går tom raskt. Problemet som dukker opp er heller at omtrentlig alle spillene tilgjengelig via denne tjenesten også kan kjøpes separat på e-Shopen. Da også uten kravet om å ha internettforbindelse for å spille. Klart at det er enklere å oversette Sega-kontrollen til Switch, men jeg savner fremdeles muligheter for å tilpasse ting slik man ønsker det.

Vi har heller ikke fått noen annonsering om hvilke spill som vil dukke opp gjennom tjenesten videre, så det gjenstår å se om flere av klassikerne fra biblioteket dukker opp.

Hvilket valg tar du?

Til tross for mangelen på valg i tjenesten har du som kjøper det endelige valget. Skal du kjøpe, eller ikke? Du får en enkel, tilgjengelig måte å spille flere klassikere på moderne konsoll, ikke minst håndholdt. Dessverre savnes flere av tingene vi har kommet til å forvente av andre, lugubre emulerings-metoder på markedet, og ikke minst av Nintendo selv. Dette er virkelig laber innsats for spill som burde preserveres og holdes tilgjengelig for moderne generasjoner. Vi må virkelig forvente bedre, spesielt når de forlanger det dobbelte av vanlig pris for denne tjenesten. Men, om du virkelig vil spille disse spillene uten å måtte enten kjøpe original konsoll og spill, eller emulere på PC, finnes det ikke bedre på markedet akkurat nå. Vi må stemme med lommeboka og vise Nintendo at dette ikke er akseptabelt. Man skulle trodd at Nintendo hadde større respekt for spillkatalogen som var med på å gjøre de til en udødelig bauta i spillindustrien, og spesielt kundene som holder bautaen oppreist.

Hvis Animal Crossing-utvidelsen er et tegn på hva annet vi kan forvente av Expansion Pack i fremtiden ser det hele litt bedre ut. Kanskje dette vil utvikle seg til å bli et slags utvidelse-abonnement, der alt av utvidelser Nintendo publiserer følger med. Dessverre vet vi ikke mer. Vi kan håpe, men deres manglende kommunikasjon på hva tjenesten vil komme med i fremtiden gir meg lite håp. Vi som forbrukere må kunne kreve bedre av Nintendo. Vis det med lommebøkene deres. Vent med å kjøpe NSO Expansion Pack til Nintendo enten klarer å kommunisere tjenestene levert bedre, eller leverer et bedre gjennomført produkt. Dette er rett og slett ikke godt nok.