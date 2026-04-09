Tester tyder på at Googles AI-oversikter har 90 % treffsikkerhet

HQ

Når du skriver noe på Google nå for tiden, betyr det at du konfronteres med AI Overviews, den Gemini-drevne søkeroboten som vises øverst på resultatsiden. Som med alt nytt var det en tøff start, men etter hvert har den blitt bedre og gir som regel riktig svar.

Som rapportert av Ars Technica, antyder en ny analyse fra The New York Times at nøyaktigheten til AI-oversikter er 90 %. Dette betyr at 10 % av AI-svarene er feil, og for Google betyr det at hundretusener av løgner sendes ut hvert minutt av dagen.

Rapporten inneholder flere eksempler på tilfeller der AI Overviews tok feil, blant annet datoen da Bob Marleys tidligere hjem ble museum, og datoen da Yo Yo Ma ble innlemmet i den klassiske musikkens Hall of Fame.

Googles talsperson Ned Adriance sa til The New York Times at "denne studien har alvorlige hull. Den gjenspeiler ikke hva folk faktisk søker etter på Google".

Så hva skal vi tenke om dette? Det er akkurat som Google selv minner deg på nederst i hver oversikt: "AI kan gjøre feil, så dobbeltsjekk svarene".