Tester viser at Navalnyj ble forgiftet, melder hans kone

For en tid tilbake skapte Navalnyjs død overskrifter overalt. Nå viser angivelig utenlandske laboratorietester av prøver fra Aleksej Navalnyj, den avdøde russiske opposisjonslederen, at han ble forgiftet, sier hans kone Yulia Navalnaya. Navalnyj døde uventet i et russisk fengsel ved polarsirkelen i fjor, og etterlot seg et vakuum i opposisjonsbevegelsen. Julia hevder at det biologiske materialet ble smuglet til utlandet og undersøkt av to uavhengige laboratorier, som begge kom frem til samme konklusjon. Hun har krevd full offentliggjøring av funnene, mens russiske myndigheter fortsatt nekter for å ha gjort noe galt. Navalnaya avviste påstander om at ektemannens død skyldtes naturlige årsaker, og understreket behovet for å avsløre det hun beskrev som "den ubeleilige sannheten". Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig klikke på følgende lenke. Go! Vilnius, Litauen - 19. februar 2024: Blomster og lys legges ned ved en spontan minnestund for den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som døde i en avsidesliggende straffekoloni i Kharp // Shutterstock