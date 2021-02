Testingen av Xbox Cloud Gaming via nettlesere er nå i gang

Du ser på Annonser

Du kan allerede i dag spille en stor del av Xbox Game Pass-spillene på din Android-enhet takket være Microsofts streamingtjeneste for spill, Xbox Cloud Gaming (tidligere kalt xCloud). Men Microsoft har aldri gjort noen hemmelighet av at de også vil slippe tjenesten til nettlesere for iOS og PC.

På den måten kan du med en alminnelig laptop eller en iPhone spille eksempelvis Microsoft Flight Simulator eller Halo Infinite når de slippes til tjenesten senere i år. Nå rapporterer The Verge at testingen er i gang for nettlesere både på iOS og PC, og byr på litt detaljer om dette.

Webversjonen av Xbox Cloud Gaming har en mindre launcher som tilbyr noen forslag til deg basert på hva du pleier å spille. Du trenger en håndkontroller for å kjøre via nettleser, men det trenger ikke spesifikt å være en Xbox-kontroller. The Verge skriver at de ikke vet hvilken oppløsning Microsoft renderer spillene i, men legger til at du vil kunne kjøre i fullskjerm.

Du kan se et bilde av hvordan det ser ut på PC nedenfor, og det finnes flere bilder og mer informasjon via lenken ovenfor.