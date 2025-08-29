Tetris 99 blir også med på lanseringen av Kirby and the Forgotten Land på Nintendo Switch 2 med en spesiell begivenhet

HQ

Lanseringen av Kirby and the Forgotten Land - Nintendo Switch 2 Edition + The Star-crossed World fortsetter å generere samarbeid og hyllester fra andre deler av Nintendo-universet. Hvis vi i går fortalte deg om temaene og lydene som kommer til Nintendo Alarmo, forteller vi deg i dag om temaene som Tetris 99 vil bringe tilbake fra den lille rosa ballen.

Som det fremgår av deres offisielle innlegg, vil den 49. hendelsen, kalt 'Kirby Rerun Collaboration Festival', i Tetris 99 være dedikert til Kirby, og spillerne vil kunne låse opp tre spesielle spor av karakteren, fra nå til 2. september.

Hver dag vil spillere som samler en poengsum på 20 eller mer kunne kreve et spesielt tema, og hvert tema vil bare være tilgjengelig i 24 timer, så det er ingen tid å kaste bort denne helgen. Opplåsingsplanen ser slik ut :



Kirby Discovery: Fredag 29. august 2025 kl. 16:00 (GMT+9) - søndag 31. august 2025 kl. 15:59 (GMT+9).



Kirby's Gourmet Fest Part 2: 31. august 2025 (søndag) kl. 16:00 (GMT+9) - 1. september 2025 (mandag) kl. 15:59 (GMT+9)



Kirby's Return to Dream Land 3: Kirby's Return to Dream Land (Wii Deluxe) 1. september 2025 (mandag) 16:00 (GMT+9) - 2. september 2025 (tirsdag) 15:59 (GMT+9)



Skal du delta i det 49. Tetris 99- og Kirby-arrangementet?