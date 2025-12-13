Tetris' skaper velger sin favorittmusikk fra Tetris, og det er ikke Korobéiniki (Tetris-temaet)!

HQ

Vi tilbrakte en god del av helgen som gikk med skaperen av Tetris, Alexey Pajitnov, og med styreformannen i The Tetris Company, Henk Rogers, da sistnevnte delte ut den aller første OXO Legends -prisen til førstnevnte. I tillegg til å snakke om oppdagelsesøyeblikkene som definerte Tetris og hvordan den neste versjonen av Tetris vil bli, ønsket vi også å spørre skaperen av puslespillet om musikk.

For selv om det ikke fantes musikk (og ikke engang ekte grafikk) i det aller første Tetris, har vi alle blitt vant til de forskjellige sporene og melodiene som har fulgt oss gjennom årene, og som alltid har gjort spillet til en enda mer avhengighetsskapende opplevelse.

"Vel, den mest populære melodien til Tetris er alltid Korobéiniki", minner Pajitnov oss om rundt 11-minuttersmerket når han blir spurt om hans favoritt eller mer relatable tema, som han nynner til Gamereactor-mikrofonen i videoen. Men det er et men, som "det er ikke favoritten min.Jeg var veldig fascinert av Tsjaikovskijs dans [av Sukkerfeen] fra Nøtteknekkeren.Ærlig talt ville jeg foretrukket noe virkelig klassisk som det. Men det er bare min ydmyke mening", innrømmet skaperen før han også nynnet på den klassiske komposisjonen i videoen.

Etter intervjuet var begge to på scenen i Málaga for å delta i seremonien. På et lignende spørsmål fra publikum innrømmet Rogers at selv om de opprinnelig var ute etter musikk med fri lisens, er "Enhance's Tetris, Tetris Effect, sannsynligvis den beste musikalske versjonen som noensinne har blitt laget".

Der har du det, to umiddelbart gjenkjennelige klassikere og så hatten av for den sannsynligvis aller beste gjengivelsen av Tetris-opplevelsen, både visuelt og musikalsk. Men hva er din favorittmusikk fra Tetris? Og nynnet du på den allerede mens du leste dette?