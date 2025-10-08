Tetris-soundtracket er nå tilgjengelig på vinyl

HQ

Kan du ikke få nok av den søte, søte Korobeiniki? Eller mer kjent som musikken forbundet med Tetris - da har du flaks. Enjoy The Ride Records har nemlig gitt ut albumet Disappearing Lines: Chiptune Music of Tetris by Gamer Boy, som er akkurat det. Musikken fra verdens beste pusselspill, presset på en herlig voksplate som ikke bare byr på melodiøs blip blop, men som også forvandles til Tetris-blokker i bevegelse når platen snurrer. Utrolig kult, og selvfølgelig en illusjon - skapt av bevegelse under rotasjon.

Coveret er en variant av klassikeren fra Game Boy-spillet, og plata er tilgjengelig i et par ulike versjoner, i et begrenset opplag (selvfølgelig). Litt trist for de som ikke har tid til å sitte og se på utgivelser, men eksemplarer bør også dukke opp på bruktmarkedet. Om enn til vanlig høyere pris.