Tetris-verdensmesteren Jonas Neubauer er død

Jeg håper virkelig at dette blir første og siste gang undertegnede må skrive om at en person går bort så altfor tidlig to ganger rett etter hverandre.

Familien til den syv ganger Tetris-verdensmesteren Jonas Neubauer har nemlig tatt til Twitter for å fortelle at den 39 år gamle amerikaneren døde plutselig og uforventet den 4. januar.

Mine dypeste kondolanser til konen, familien og vennene hans. Hvil i fred, Jonas.