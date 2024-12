Teufel Cinebar 11 2.1-sett - lydplanke og subwoofer

Jeg skal fortelle deg hva jeg foretrekker med en gang: Jeg er ikke en stor fan av soundbars. Jeg forstår selvfølgelig konseptet og salgsargumentet, for hvem vil vel ikke ha hele filmopplevelsen komprimert i en slank og elegant enhet som sitter pent parallelt med TV-en og som ikke ligner en gammel høyttaler? Jeg vet også at det finnes spektakulære modeller i høyere prisklasser, som både kan avgi en klar og kraftfull tone og nå ut til alle hjørner av stuen med sin innovative, tilbakevendende surroundlyd.

Men i innstegs- og mellomklassen ser jeg fortsatt på soundbars som en nødløsning, enten av plass- eller budsjetthensyn, som en mellomting mellom en TV og et posisjonshøyttalersystem. Vil det forbedre lyden på en standard TV? Selvfølgelig, spesielt hvis den leveres med en subwoofer. Vil det være i nærheten av et respektabelt 5.1-oppsett eller til og med et stereoanlegg av høy kvalitet? Nei, vanligvis ikke.

Til tross for dette er det tydelig at det er mange brukere som er ute etter akkurat det: å forbedre lydytelsen på TV-en uten å overdrive eller ta for mye plass i stuen. Siden så mange ønsker dette, er utvalget av alternativer fra forskjellige produsenter ganske stort, og det fortsetter å utvikle seg for å konkurrere om den lille plassen i stuen.

Teufels satsing er kjent som Cinebar 11, og når det gjelder produktet jeg testet, kommer det i det såkalte "2.1-settet". Settet inkluderer, som navnet antyder, lydplanken og en subwoofer. Teknisk sett er dette litt misvisende, siden det inneholder opptil åtte små høyttalere og kan betraktes som et stereooppsett pluss sentral- og basselementer. Men det betyr egentlig at den ikke inkluderer de to bakhøyttalerne, som kan kjøpes separat eller som en del av "4.1-settet".

Cinebar 11 2.1 Set har ikke bare en moderne og diskret design, men også et utrolig enkelt oppsett, uansett om du plasserer den på toppen av et stueskap eller monterer den på en vegg, og det er plass til å ordne eller skjule de nødvendige kablene på en pen måte. Disse kablene vil være svært få, på godt og vondt. Du lurer kanskje på hva du mener med det, David? Vel, på den ene siden er forbindelsen til Teufel T 6-subwooferen eller Effecky-satellitthøyttalerne helt trådløs. For noen år siden ville en slik tilkobling bydd på flere problemer på grunn av etterslep, men i dag, takket være Bluetooth 5.0, er det bare de mest kresne brukerne som vil merke noen forskjell når de ser på film eller spiller videospill. Personlig foretrekker jeg å trekke en oksygenfri lydkabel gjennom vegger og tak, siden jeg er en mer ukonvensjonell person, men jeg skjønner poenget her, det er en fordel med tanke på bruken og prisklassen.

"Så hvorfor sier du 'til det verre'?" La meg forklare det for deg. Lydplanken har bare én HDMI-port for ekstern inngang. Dette er iboende i dens enkle, enkle natur (og ærlig talt vanlig for lydplanker), men i noen tilfeller kan det føles for begrenset. Bare tenk på det: En HDMI-port kobles til (og fra) TV-en din, mens en ekstra port kobles til andre ekstra innganger, som i mine tester var en PS5-konsoll. Du vil kanskje hevde at "moderne TV-er har mange HDMI-porter, og du kan alltid sende lyden tilbake via en ARC-kanal". Det er sant, men hva skjer når TV-en eller standard eARC ikke er oppdatert? Da kan du få svært få muligheter til å koble til Everything Everywhere All at Once sømløst. Og jeg er sikker på at du ikke kjøpte denne enheten bare for å ende opp med å kjøpe en HDMI-bryter separat, med enda en fjernkontroll å forholde deg til.

Cinebar er elegant og kommer med en litt treg kontroller.

Vi er vant til å høre Tie-fighterne fly over hodet med Dolby Atmos, vi savner den flotte surroundlyden fra Star Wars Outlaws.

Apropos formater, jeg har også noen tvil om det langsiktige potensialet. Siden jeg testet den som et 2.1-oppsett og spesifikasjonene bare nevner "Dolby Audio" og "DTS", er det uklart for meg om den er i stand til å tolke og dekode 5.1-standarder, for ikke å snakke om mangelen på støtte for Dolby Atmos eller DTS:X når bakhøyttalerne er lagt til eller via rebounds. Utover det støtter den optisk inngang, en ekstra minijack-inngang og Bluetooth-tilkobling.

"Men hvordan høres den ut?", spør du kanskje. Teufel Cinebar 11s lyd etterlater meg med det samme lunkne inntrykket som jeg hadde av de andre funksjonene i produktet. De åtte elementene gjør en prisverdig innsats for å fylle det fremre lydrommet, og de høye tonene er ganske respektable. Kraften er betydelig, og subwooferen er dyp. Når det er sagt, virker mellomtonen litt innestengt, og bassen føles gjørmete.

Jeg skal gi ros for det: Dynamore-teknologien var overraskende. Det er en av disse virtualiseringene som er designet for å stimulere surroundlyd, og den imponerte meg ikke i filmer eller videospill, men i musikk... I visse sjangre, og til tross for et lite kvalitetstap, skaper den en merkbart bredere stereoseparasjon når den er aktivert, noe som er veldig kjærkomment selv om jeg vanligvis unngår å prøve slike funksjoner. Hvis du sitter rett foran enheten, føles det virkelig som om det materialiserer seg et par høyttalere på hver side av den, de høyttalerne du har savnet hele tiden.

Baren inkluderer nyttige berøringskontroller i tilfelle du går i nærheten.

Hvis du skrur opp volumet for mye, blir manglene mer og mer åpenbare. Instrumentene eller effektene blir uklare, og resultatet blir mer forvirrende enn spennende. Til syvende og sist er det åtte ganske enkle små høyttalere som er pakket inn i et slankt, langt kabinett. Da jeg prøvde den, kunne jeg ikke la være å tenke på Teufel Ultima 25 Active-stereoparet jeg testet nylig. Den modellen er etter min mening et mye mer allsidig og anbefalelsesverdig alternativ, selv om den mangler subwoofer og senterhøyttaler. Men den er også litt dyrere.

Apropos pris, her er min konklusjon. Ville jeg anbefalt Teufel Cinebar 11 2.1 Set som en lydplanke i nesten mellomklassen til en veiledende pris på rundt 449 euro? Nei, i de fleste tilfeller ville jeg ikke det. Hvis du har plass, noe jeg vet er et stort "hvis" å ta i betraktning, er Teufel Ultima 25 Active som jeg nevnte tidligere, priset i samme prisklasse og yter rett og slett mye bedre. Under Black Friday, Cyber Monday eller den såkalte Cyber Week var imidlertid Teufel Cinebar 11 2.1 Set tilgjengelig for rundt € 289, og jeg har en følelse av at den kan falle til den prisen regelmessig. Hvis plassfaktoren fortsatt bekymrer deg, bør du huske på at subwooferen kan plasseres under sofaen din, avhengig av høyden på setene dine. Men hvis det som bekymrer deg er budsjettet ditt på maks € 300, kan det være et interessant alternativ for å forbedre det TV-en din tilbyr. Når det er sagt, må du sørge for å sjekke hvor mange tilkoblinger og hvilke formater du faktisk trenger.

Teufel T6-subwooferen er trådløs og leveres i tre konfigurasjoner: frittstående (stående eller liggende), ved siden av et hjørne i stuen eller under sofaen.