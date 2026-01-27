Teufel presenterer den nye ROCKSTER 2-høyttaleren med 440 W effekt

HQ

Teufel er et Berlin-basert selskap som har vært i lydbransjen i over 45 år. Med så mye erfaring og en rekke produkter lansert på markedet, har den nye modellen av Rockster-høyttaleren alle forutsetninger for å bli et av de beste alternativene for fester eller bare for å nyte musikk i åpne rom, for med 440 W effekt kan vi på forhånd si at den ikke kommer til å høres stille.

Rockster 2 er en videreutvikling av Teufels bærbare høyttalerformat, med alt du kan forvente fra tidligere modeller, men tatt til neste nivå. De mest bemerkelsesverdige funksjonene i denne nye enheten, i tillegg til kraften, er DMX-Control-systemet for synkronisering av lyssystemer med musikk, en opplyst 2-kanals DJ-mikser og dobbel Bluetooth-mottaker for avspilling av innhold fra to enheter samtidig. Dette gjør det til et produkt som passer både for musikkelskere og profesjonelle i bransjen.



La oss snakke om noen av de tekniske egenskapene til dette produktet, og starte med vekten, fordi høyttalere med disse egenskapene, selv om de inkluderer hjul, har en tendens til å være ganske tunge. Rockster 2 veier nesten 44 kg og måler 98 cm i høyden og 52,3 cm i bredden, så du må sørge for at du har nok plass før du tar den med inn i hjemmet. Det er også verdt å merke seg den 380 mm store subwooferen med waveguide for dyp bass ned til 36 Hz (-6 dB), og en kompresjonsdiskant med horn for klar og veldefinert lyd. Avslutningsvis bør vi legge til at den har opptil 15 timers batteritid med et utskiftbart batteri (selv om den også fungerer når den er plugget inn), og Party Link-kompatibilitet for å koble til opptil 100 høyttalere samtidig. Når det gjelder pris, er det to alternativer: du kan kjøpe en enkelt høyttaler for 1 199,99 € eller det merket kaller et "stereosett" som inkluderer to enheter for 2 399,98 €.

Har du allerede en Teufel-høyttaler? Vil du prøve Rockster 2?