Teufel Ultima 25 Active høyttalere: stereo allsidighet for moderne tider

I løpet av det siste tiåret har vi sett en invasjon av stuen og hjemmet med to lydprodukter som har blitt gjentatt til det kjedsommelige: lydplanker og bærbare Bluetooth-høyttalere. De fyller selvfølgelig sin mer kompakte rolle i spesifikke situasjoner, men dette har gått på bekostning av mer tradisjonelle, og alltid bedre, løsninger når det gjelder å lytte til musikk, spille videospill eller se på film, for eksempel surroundhøyttalersett ... eller noe så viktig som stereohøyttalerpar.

Nå skiller tyske Teufel seg ut på markedet med Ultima 25 Active, et nytt tilskudd til deres sortiment som kan defineres som en hybrid. Veteranprodusenten har satt sammen et par aktive høyttalere (med innebygd forsterker) med et klassisk utseende og følelse, men har samtidig utstyrt dem med flere tilkoblingsmuligheter for dagens tid.

I små stuer kan du plassere dem på hver side av TV-en for å mangedoble lydkvaliteten på spill, filmer og serier, og hvis du har mer plass eller har lyst til det, kan du utvide settet med perifere effekthøyttalere og en subwoofer. Du kan også bruke dem til å lytte til musikk med anstendig kraft og kvalitet i stuen eller andre rom, men dette er ingen studiomonitorer.

Alt dette, og mer til, har vi i Gamereactor gjort i løpet av de siste ukene for å sette Teufel Ultima 25 Active på prøve i ulike scenarier. Resultatet er mildt sagt interessant, for selv om de kanskje ikke er den beste løsningen for noen av disse situasjonene, presterer de godt over gjennomsnittet i blandet bruk. Med andre ord bør du vurdere dem hvis deres store allsidighet dekker flere av dine behov.

Men før vi går nærmere inn på detaljene, er det én ting til vi bør merke oss. Selv om de er allsidige, må du ikke tenke på Ultima 25 Active som bare større bærbare Bluetooth-høyttalere. For det første fordi de er ganske tunge med tanke på størrelsen og den innebygde forsterkeren. For det andre fordi lydbildet deres ikke er ment å fylle et rom i alle retninger, men snarere for lytting i statiske vinkler. Det vil si fra sofaen, fra et skrivebord, stående hvis de står høyt oppe på et stativ.... Hvis du beveger deg inn og ut av lydbildet deres, vil du legge merke til for mye variasjon.

De kalles bokhyllehøyttalere, men de er mellomstore for musikkelskeres hjørner, skrivebord og benkeplater i stuen.

Effekten til paret 100 W RMS er betydelig for en stue på 20 kvadratmeter eller mindre. Du vil lese i noen anmeldelser at de mangler bass, og at du bør koble dem sammen med en subwoofer. Dette stemmer kanskje til en viss grad for kino, men 165 mm-mellombasselementene i stereo er mer enn gode nok til hverdagsbruk (støttet av en robust 25 mm-diskant), både for audiovisuelt innhold og musikk.

På hjemmekino-nivå kan de logisk nok ikke sammenlignes med et komplett sett, selv om de kan utvides, som jeg nevnte tidligere. Jeg er imidlertid overrasket over at utvidelsesalternativene også inkluderer kablede eller trådløse effekthøyttalere og subwoofer, men ingen senterhøyttaler, som alltid, alltid er det mest nødvendige når du begynner å legge til enheter i surroundsystemet ditt (og en av grunnene til at stolpene er så vellykkede). Teufel Ultima 25 Active høres litt høyere og mer tilstedeværende ut i stereo enn mine passive Jamo S 803-enheter koblet til en Yamaha RX-V6A-receiver, som var den mest direkte sammenligningen jeg kunne gjøre med tanke på likheten i størrelse som du kan se på bildene, men logisk sett gir mitt fulle 5.1.2-oppsett deg mye bedre surround når det gjelder fylde og rom ved å ta med subben, satellittene og tak-effektene for Dolby Atmos i ligningen (en sertifisering, samt DTS:X som disse Teufel-enhetene ikke har).

Teufel er svært smakfulle når det gjelder å respektere moderne linjer uten å miste klassiske detaljer som diskantgitteret eller den oransje membranen rundt fasepluggen.

En mer særegen bruk jeg har gjort av paret som utnytter Bluetooth-tilkoblingen, er, i stedet for å stole på hovedskjermen i stuen, å bruke en mobiltelefon eller et nettbrett på et separat bord, slik at høyttalerne, i ideell avstand og vinkel, garanterer meg veldig god filmstereo uten hodetelefoner, som du ser på bildene av The Mandalorian. Det er i disse kreative bruksområdene at Ultima 25 Active gir flere muligheter enn konkurrentene.

Til musikk Jeg har prøvd uformell direkteavspilling, nærlytting og bakgrunnsmusikk. Ettersom dette ikke er studiomonitorer, forventet jeg ikke den definisjonen over hele frekvensområdet og separasjonen som trengs for å produsere og mikse låter, selv om de har nok trøkk og respons til å ha det gøy, for eksempel som DJ med noen bangers i mellomstore rom. Når det er sagt, må du være forsiktig så du ikke får forvrengning ved svært høye volumer. Utendørs mister de imidlertid ganske mye med tanke på deres opprinnelige formål og retningsbestemthet.

De er av over gjennomsnittlig kraft og kvalitet, betydelig bra for prisen på det selvdrevne paret (rundt 500 euro) i flerbruksbruk. Men det multifunksjonelle fortjener noen flere ord. For det første har de innebygd DAB+ og FM-radio. Det høres arkaisk ut, men dette mediet har flere lyttere enn noensinne, er en god følgesvenn og en direkte tilkobling blir satt pris på. For det andre fungerer Bluetooth med AAC spesielt godt, i motsetning til andre trådløse høyttalere. For det tredje kan du ikke bare koble til enheter via HDMI ARC eller USB-C: Den har også RCA-inngang (for eksempel for en platespiller eller en mikserkontroller) og, pass på, optisk inngang, som dessverre er dømt til å forsvinne i mange systemer, men som alltid er velkommen.

Teufel Ultima 25 (aktiv eller ikke) er litt større enn Jamo S 803.

Er det ikke nok? Vel, den venstre høyttaleren, som er standardmottakeren (du kan bytte den til høyre posisjon), har også en liten skjerm for all grunnleggende A/V-mottakerinformasjon og en berøringsstripe for å kontrollere volum og avspilling på den øverste overflaten, hvis du tilfeldigvis kommer forbi og ikke vil bruke den medfølgende fjernkontrollen ... eller en annen fjernkontroll i stuen.

Selv om det er veldig subjektivt, synes jeg også at designet er fenomenalt. Diskret, men ikke for minimalistisk, med det retropreget og den personligheten vi forventer fra Teufel, og med linjer som passer inn i mange miljøer, for hvis du er en fornem kliniker, kan du velge den hvite modellen og dekke membranene med gitteret.

Så med et utmerket forhold mellom pris og ytelse, og med den eneste tilsynelatende ulempen at forsterkeren bare kan oppgraderes til 4.1, er sannheten at Teufel Ultima 25 Active overrasket meg som et virkelig funksjonelt stereopar i mellomklassen. De utmerker seg ikke i veldig spesifikke bruksområder, men de fungerer kameleontisk til en rekke formål. Et av de beste alternativene for "la oss begynne med et stereopar, så får vi se" i de husholdningene som aldri kom forbi den svake lyden fra TV-en, low-end-baren eller de små trådløse høyttalerne.