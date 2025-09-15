Texas, Florida og flere andre amerikanske delstater innfører aldersbegrensninger på NSFW-nettsteder

HQ

Dere må nok flytte VPN-en ut av Florida, britiske internettbrukere, for mer enn et dusin amerikanske delstater har vedtatt en lov som krever at besøkende på pornosider for voksne med pornografi og annet NSFW-innhold må bekrefte alderen sin via offentlig ID eller ved å skanne ansiktet sitt.

Som Komu har rapportert, har loven vært under arbeid de siste to og et halvt årene, og allierte av nåværende president Donald Trump har presset på for mer sensur av voksent innhold på nettet, slik at mindreårige brukere ikke får tilgang til det. Noen av de største voksennettstedene, deriblant Pornhub, møter nå brukerne med en melding om at nettstedet er blokkert på grunn av delstatslovgivningen.

Kritikere hevder at lovene krenker ytringsfriheten og personvernet. Mange internettbrukere er skeptiske til lovgivning som tvinger dem til å skanne ansiktet sitt inn på nettsteder. I Storbritannia har vi allerede sett denne lovgivningen tre i kraft for fullt, og hvis den sprer seg til USA, kan det bli et lignende tilbakeslag.

