Texas forbyr flere kinesiske apper og merker

Kampen mot datainnsamling via ACR, eller i klartekst å ta skjermbilder av innholdet du ser og deretter ofte selge det, resulterte i noen svært sinte brev til TV-produsenter og tidlig i år et besøksforbud mot Hisense, men for statsadvokaten i Texas er ikke dette nok.

Texas har oppdatert en liste over forbudt teknologi, inkludert apper og systemer for maskinvaremerker. Dette er ikke noe nytt, listen har vært i bruk og inkludert TikTok i årevis og legger ut hva som ikke kan brukes av statlige etater og enheter som eies av staten Texas.

Den retoriske delen er ganske hard med offisielle pressemeldinger som anklager det kinesiske kommunistpartiet for å direkte overvåke innbyggerne i Texas. Listen inkluderer en rekke mindre kjente merkenavn og systemer, men også kjente merker som Autel Z.ai Alibaba Xiaomi TP-Link Shein og TCL. Texas-guvernør Gregg Abbott uttalte at "fiendtlige motstandere høster brukerdata gjennom AI og andre applikasjoner og maskinvare for å utnytte manipulere og krenke brukere". Selv om mistanken om masseovervåking ikke er ny, er slike direkte uttalelser mot Kina sjeldne og ser ut til å være begynnelsen på en teknologibasert krig mellom USA og Kina, der EU i lang tid har hatt interne diskusjoner om å bli teknologisk uavhengig av begge parter.