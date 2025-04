Texas retter seg mot AI-pornografi med et nytt lovforslag om aldersbekreftelse, og utvider reglene for plattformer som Pornhub Den lovgivende forsamlingen i delstaten presser på for strengere kontroll av syntetisk seksuelt innhold for å beskytte mindreårige.

HQ Siste nytt om USA . Texas har tatt et nytt skritt i retning av å regulere AI-generert pornografi ved å fremme lovforslag 581, som vil pålegge aldersverifisering for plattformer som tilbyr syntetisk seksuelt innhold som anses som skadelig for mindreårige. Du er kanskje interessert :



Etter å ha passert Representantenes hus med sterk tverrpolitisk støtte, går lovforslaget nå videre til Senatet, der lovgiverne forventes å delta i videre diskusjoner, og til slutt avgjøre om tiltaket vil gå videre mot å bli lov. Dette nye tiltaket bygger på delstatens tidligere lovgivning som krever aldersverifisering for pornografiske nettsteder, og hvis det blir godkjent, forventes det å tre i kraft 1. september 2025. Foreløpig gjenstår det å se hvordan senatet vil reagere på dette siste initiativet. Pornhub // Shutterstock