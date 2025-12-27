Thailand og Kambodsja blir enige om en ny våpenhvile

HQ

Thailand og Kambodsja har satt en stopper for flere uker med intense kamper langs den felles grensen med en ny våpenhvile, den andre våpenhvilen i løpet av de siste månedene. Avtalen kom etter 20 dager med sammenstøt som har drept minst 101 mennesker og drevet mer enn 500 000 på flukt.

Det ble rapportert at våpenhvilen holdt kort tid etter at den trådte i kraft, uten umiddelbare rapporter om skuddvekslinger. Begge land har blitt enige om å opprettholde de nåværende troppeposisjonene og unngå forsterkninger som kan eskalere spenningen.

Våpenhvilen følger etter tidligere forsøk på å stanse kampene

Den nye våpenhvilen kommer etter tidligere forsøk på å få slutt på kampene, blant annet en våpenhvile som Trump og Malaysias statsminister Anwar Ibrahim forhandlet frem i juli. Denne avtalen kollapset tidligere denne måneden, noe som førte til nye sammenstøt langs deler av den 817 kilometer lange grensen.

I henhold til den nye avtalen skal ASEAN (Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoner) overvåke våpenhvilen, mens Thailand og Kambodsja skal opprettholde direkte kommunikasjon mellom sine forsvarsministre og militærsjefer. Avtalen innebærer også at fordrevne sivile kan vende hjem, og at 18 kambodsjanske soldater som Thailand holder fanget, etter planen skal returneres hvis våpenhvilen varer i 72 timer.

Våpenhvilen påvirker ikke det pågående arbeidet med grensedragningen, som fortsatt er gjenstand for bilaterale diskusjoner. Begge parter understreket at kampene var mellom deres militære styrker, ikke mellom folkene deres, og tjenestemennene oppfordret til ro og fredelig løsning av tvistene.