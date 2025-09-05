Thailand utnevner den tredje statsministeren på to år Anutin Charnvirakul tiltrer etter at politiske omveltninger har rystet Bangkok.

HQ Det er ingen nyhet at det politiske landskapet i Thailand har vært noe turbulent de siste årene. Og i dag har landet fått en ny statsminister etter at parlamentet raskt utnevnte Anutin Charnvirakul, en erfaren politiker kjent for sin pragmatiske tilnærming og sin tidligere rolle som helseminister. Han gjorde seg først bemerket ved å gå i bresjen for en cannabisreform og navigere i koalisjonspolitikk med en blanding av konservative og populistiske krefter. Nå, som leder av Bhumjaithai-partiet, står han overfor utfordringen med å styre landet gjennom økonomisk usikkerhet, regionale spenninger og vedvarende politisk ustabilitet. Dette er Thailands tredje statsminister på bare to år. Third time's the charm? Anutin Charnvirakul Bhumjaithai, partileder, deltar i avstemningen om ny statsminister i parlamentet i Bangkok, Thailand, 13. juli 2023 // Shutterstock