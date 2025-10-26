Dronning Sirikit av Thailand går bort 93 år gammel

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at dronning Sirikit av Thailand er død. Hun var kjent for sin tidløse stil og sitt humanitære arbeid, og spilte en viktig rolle i å fremme thailandsk silke og utvikling av landsbygda gjennom hele sitt liv. Hennes død har ført til en ett år lang sørgeperiode i kongefamilien, og de nasjonale flaggene vil vaie på halv stang mens landet viser sin respekt. Sirikit ble ofte sett på som en samlende figur, og hennes tilstedeværelse formet bildet av det moderne thailandske kongehuset både hjemme og i utlandet. For mange thailendere er arven etter henne fortsatt uatskillelig fra landets identitet. Rest i fred, dronning Sirikit av Thailand.